رئيسة وزراء بريطانيا تصل كينيا فى ختام جولتها الإفريقية

أخبار الآن | نيروبي - كينيا (رويترز)

وصلت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي إلى كينيا في ختام جولتها الإفريقية، للاجتماع بالرئيس الكيني أوهورو كينياتا، وتعد هذه الجولة الأولى لرئيس وزراء بريطاني إلى إفريقيا منذ خمس سنوات، وقد استهلت "ماي" جولتها بزيارة جنوب إفريقيا ونيجيريا في إطار مساعيها لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع إفريقيا قبيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، اليوم الخميس، أنه تم إطلاق 21 طلقة لتحية ماي خلال مراسم استقبالها في كينيا التي كانت مستعمرة بريطانية سابقة، وهي الآن حليفة رئيسية لبريطانيا في شرق إفريقيا، وباشرت ماي جولتها التي تشمل ثلاث دول في مدينة كيب تاون الجنوب أفريقية الثلاثاء، إذ تعهدت بإعطاء أولوية للاستثمار في أفريقيا.

وتأتي الجولة التي تستغرق ثلاثة أيام وتشمل كينيا في إطار حملة للترويج لتطلعات بريطانيا العالمية، وقبل أقل من سبعة أشهر من خروج المملكة المتحدة رسميا من الاتحاد الأوروبي تتعرض ماي للضغوط من أجل إبرام اتفاقيات تجارية لمرحلة ما بعد بريكسيت.

ويأمل المسؤولون البريطانيون في مضاعفة التجارة مع نيجيريا بحلول 2030 علما بأنها بلغت 4,2 مليارات جنيه استرليني ما يعادل5,42 مليار دولار و4,64 مليار يورو في 2017، لكن تبقى الصين حاليا أكبر شريك تجاري لنيجيريا وتبلغ قيمة صادراتها 7 مليارات دولار، وبعد زيارة أبوجا توجهت ماي إلى العاصمة الاقتصادية لاغوس لإجراء محادثات حول وقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا ومقابلة ضحايا العبودية المعاصرة..

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