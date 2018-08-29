كوريا الشمالية تحذر الولايات المتحدة من انهيار المحادثات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية عن مصادر مطلعة قولها إن مسؤولين من كوريا الشمالية حذروا في خطاب للولايات المتحدة من أن محادثات نزع السلاح النووي معرضة مرة أخرى للخطر وقد تنهار.

وتسلم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الخطاب بشكل مباشر وجاء فيه أن حكومة كيم جونغ أون زعيم كوريا الشمالية تشعر أنه لا يمكن المضي قدما في العملية.

وقالت "سي إن إن" نقلا عن مصادر إن المسؤولين الكوريين قالوا في الخطاب "الولايات المتحدة ما زالت غير مستعدة للوفاء بتوقعات كوريا الشمالية فيما يتعلق باتخاذ خطوة للأمام نحو توقيع اتفاقية سلام".

وأفادت "سي إن إن" بأن الخطاب أرسله كيم يونغ تشول الرئيس السابق لجهاز المخابرات في كوريا الشمالية لكن لم يعرف كيف أرسل، وأشارت "واشنطن بوست" إلى أن كوريا الشمالية تتواصل بشكل متزايد في الفترة الأخيرة عن طريق بعثتها لدى الأمم المتحدة.

وأضافت الشبكة أن الخطاب ذكر إذا انهارت المحادثات فإن كوريا الشمالية ستستأنف أنشطتها النووية والصاروخية.



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