حسابات وهمية إيرانية تنشر حملات تضليلية بـ 11 لغة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

تستهدف عملية التأثير الإيرانية الظاهرة مستخدمي الإنترنت في جميع أنحاء العالم، لكنها أكبر بكثير مما تم تحديده في السابق. فوفقا لرويترز، إيران تضم شبكة مترامية الأطراف من المواقع الإلكترونية المجهولة الهوية وحسابات على الشبكات الاجتماعية ب 11 لغة مختلفة.

وقالت شركة فيسبوك وشركات أخرى الأسبوع الماضي، إن العديد من حسابات وسائل التواصل الاجتماعي ومواقعها الإلكترونية جزء من مشروع إيراني للتأثير سراً على الرأي العام في البلدان الأخرى.

ووجدت رويترز عشرة مواقع إضافة إلى عشرات الحسابات الوهمية التابعة لإيران على مواقع مختلفة مثل يوتيوب وإنستغرام وفيسبوك.

وراجعت شركة أمن الإنترنت -ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية- FireEye ما وجدته أبحاث رويترز، وأعلنت أن المؤشرات التقنية تشير إلى أن المواقع والحسابات التي وجدت على مواقع التواصل، كانت جزءا من الحسابات التابعة للاتحاد العالمي للإعلام الافتراضي -IUVM-، والتي تم التخلص من بعضها بواسطة فيسبوك وتويتر وألفابيت.

والـ IUVM يدفع المحتوى من وسائل الإعلام الايرانية والمنافذ الأخرى المتحالفة مع الحكومة في طهران عبر شبكة الإنترنت، وغالبا ما يحجب المصدر الأصلي للمعلومات مثل وكالة أنباء فارس و المنار-TV والتي يديرها حزب الله.

ولم تعلق وكالة فارس وتلفزيون المنار وممثلو الحكومة الإيرانية على هذه الإحصاءات، ورفضت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة الأسبوع الماضي اتهامات حملة التأثير الإيرانية، واصفة إياها بالـ "سخيفة".

شبكات التواصل الإجتماعي تكشف المزيد من حسابات إيران الوهمية

تبرز الشبكة الموسعة من المعلومات المضللة، كيف تقوم مجموعات متعددة تابعة للدولة باستغلال وسائل الإعلام الاجتماعية للتلاعب بالمستخدمين وزيادة جداول أعمالهم الجيوسياسية، ومدى صعوبة قيام شركات التكنولوجيا بحماية التدخل السياسي على منصاتها.

وأدانت هيئة محلفين في الولايات المتحدة، 12 روسيا بتهمة اختراق مجموعات سياسية في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016. وقال مسؤولون أمريكيون إن روسيا التي نفت هذه المزاعم قد تحاول أيضا تعطيل انتخابات الكونجرس في نوفمبرالمقبل.

وقال بن نيمو، وهو عضو بارز في مختبر الأبحاث الجنائية الرقمية التابع للمجلس الأطلسي والذي سبق أن قام بتحليل حملات التضليل في الفيسبوك، إن شبكة IUVM تعرض مدى وحجم العملية الإيرانية.

ووصفه نيمو قائلا: "إنه مكبر للصوت على نطاق واسع لمراسلات الدولة الإيرانية." يوضح هذا مدى سهولة تشغيل عملية التأثير عبر الإنترنت، حتى عندما يكون مستوى المهارة منخفضًا. إذ اعتمدت العملية الإيرانية على الكمية وليس الجودة، لكنها بقيت غير مقيدة لسنوات.

تحقيقات أخرى:

قال جاي نانكرارو المتحدث باسم فيسبوك، إن الشركة لا تزال تحقق في الحسابات والصفحات المرتبطة بإيران.

وأضاف: "هذا تحقيق مستمر وسنواصل معرفة المزيد، ويسعدنا أيضًا أن نرى أن المعلومات التي شاركناها نحن وآخرون الأسبوع الماضي قد أثارت مزيدًا من الاهتمام بهذا النوع من السلوكيات غير الصحيحة."

وأشار تويتر إلى بيان تم نشره بتغريدة بعد وقت قصير من تلقيه طلبًا للتعليق من رويترز. وقال البيان إن الشركة أزالت 486 حسابًا آخر، لانتهاك شروط الاستخدام الخاصة بها منذ الأسبوع الماضي، ليصل إجمالي عدد الحسابات الموقوفة إلى 770 حسابًا.

وقال تويتر: "أقل من 100 من الحسابات المعلقة التي يبلغ عددها 770 والتي يُزعم أنها موجودة في الولايات المتحدة، يشارك العديد منها في تعليقات تثير الانقسام".

وامتنعت جوجل عن التعليق ولكنها ألغت حساب IUVM TV يوتيوب.

هذا ولم تستجب IUVM لعدد من رسائل البريد الإلكتروني التي تطلب التعليق، إلا أن المنظمة لا تخفي أهدافها. وتقول الوثائق على موقع Iuvv.org الرئيسي للـ IUVM إن مقرها في طهران وتشمل أهدافه "مواجهة الغطرسة والحكومات الغربية".

وتستخدم IUVM شبكتها من المواقع - بما في ذلك قناة يوتيوب، وخدمة الأخبار العاجلة، ومتجر تطبيقات الهاتف المحمول، وشبكة للصور الساخرة - لتوزيع المحتوى المأخوذ من وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية وغيرها من المنافذ التي تدعم طهران.

حيث تنشر الشبكة معلوماتها بعدة لغات تشمل الإنجليزية والفرنسية والعربية والفارسية والأردية والبشتونية والروسية والهندية والأذربيجانية والتركية والإسبانية، ثم يتم إعادة نشر جزء كبير من المحتوى بواسطة مجموعة من المواقع الإعلامية البديلة، بما في ذلك بعض المواقع التي حددتها FireEye الأسبوع الماضي على أنها تديرها إيران بينما يزعم أنها منافذ أخبار أمريكية أو بريطانية محلية.

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