توقعات باستمرار موجة الحر التي تضرب أنحاء أوروبا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

توقعت شركة ذا ويذر استمرار موجة الحر التي تضرب معظم أنحاء أوروبا خلال الفترة من سبتمبر أيلول إلى نوفمبر تشرين الثاني.

وقالت الشركة أنه بالرغم من معدلات الحرارة المرتفعة إلا أن الدلائل الأولية تشير إلى أن أوروبا ستشهد طقسا باردا جدا خاصة في النصف الثاني من الشتاء.

وقال تود كراوفورد كبير خبراء الطقس في الشركة ”شهدنا أعلى درجات حرارة على الإطلاق في الفترة من مايو إلى يوليو في كثير من أنحاء شمال وغرب أوروبا بما في ذلك المملكة المتحدة“.

وستستمر الحرارة أعلى من معدلاتها خاصة في شمال أوروبا حتى نوفمبر تشرين الثاني.



اقرا ايضا

هذه المدن العراقية الأعلى عالمياً بدرجات الحرارة