ترامب يحذر فيسبوك وتويتر وغوغل

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء، تحذيرا للمسؤولين عن عمالقة مواقع الإنترنت، فيسبوك وتويتر وغوغل متهما اياهم بالانحياز ضده .

وأضاف ترامب في تصريح أدلى به في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض، إن "فيسبوك وتويتر وغوغل، تسير حقا في منطقة مضطربة للغاية وعليها أن تكون حذرة".

واتهم ترامب شركة غوغل بالتدخل عن طريق تحويل نتائج البحث الخاصة به، بهدف تجنب إظهار النتائج الإيجابية عنه وإظهار النتائج السلبية بدلا من ذلك، وهدد باتخاذ إجراء، اليوم الثلاثاء.

وقال ترامب، في تغريدات له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تقوم غوغل وآخرون بحجب الأصوات المحافظة وإخفاء المعلومات والأخبار الجيدة .. إنهم يسيطرون على ما نستطيع وما لا نستطيع رؤيته. هذا موقف خطير للغاية، وستتم معالجته!"

بدورها ردت شركة غوغل بالقول إن محرك البحث الإلكتروني الخاص بها غير متحيز، وذلك ردا على شكوى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن نتائج البحث في الأخبار الخاصة به على الموقع.

وأضافت: "عندما يكتب المستخدمون استفسارات في شريط البحث على غوغل، فإن هدفنا هو التأكد من أنهم يتلقون الإجابات الأكثر ملاءمة في غضون ثوان".

وأضافت شركة غوغل: "إننا لا نستخدم عملية البحث لوضع أجندة سياسية ولا ندفع نتائجنا لتميل وتتحيز لأي أيديولوجية سياسية".

وقالت الشركة إنها تعمل باستمرار على تنقيح وتحسين خوارزميات البحث الخاصة بها لتحقيق "محتوى عالي الجودة" فيما يتعلق بالاستفسارات.

وأوضحت غوغل: "نعمل باستمرار على تحسين محرك غوغل للبحث، ونحن لا نقوم مطلقا بتصنيف نتائج البحث للتلاعب بالمشاعر السياسية".

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