اندلاع حريق في عبارة ركاب يونانية وعودتها لميناء بيريوس

أخبار الآن | بيريوس - اليونان (رويترز)

عادت عَبَّارَةُ رُكَّابٍ تحمل على متنها 1016 شخصًا إلى ميناء بِيرِايُوسْ بعد اندلاع حريق فيها بينما كانت في طريقها إلى تْشِانْيَا على جزيرة كريت، حسب ما أعلن مسؤول في خفر السواحل اليوناني مشيرا الى عدم ورود أنباء عن وقوع اصابات.

وأضاف المسؤول أن الوضع لا يدعو للقلق وأنّ من المتوقَّع أن ترسوَ العَبَّارة في ميناء بِيرِايُوس خلال وقت قصير.

ووفقا لـ"رويترز"، قال مسؤول من خفر السواحل: إنه لم ترد بعد تقارير عن وقوع إصابات.

وكانت العبارة إلفيثريوس فينيزيلوس تحمل 875 راكبا بالإضافة إلى طاقم مؤلف من 141 وكانت تبحر قبالة جزيرة هيدرا عندما أخطرت خفر السواحل بأن حريقا اندلع في المساحة المخصصة للسيارات على متنها عند منتصف الليل.

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