الكونغرس يحذر ترامب من إمكانية إثبات تحيز غوغل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محرك البحث التابع لجوجل بالترويج للتقارير الإخبارية السلبية عنه وبحجب تغطية ”وسائل الإعلام المنصفة“، مهددا بالتعامل مع الموقف دون أن يقدم أدلة أو تفاصيل عن الإجراء الذي قد يتخذه.

وحذرت مصادر في الكونغرس من أنه قد يكون من الصعب على ترامب أن يجد طريقة للتحقيق مع جوجل بخصوص نتائج البحث عن الأخبار واستبعدت أن يوافق الكونغرس على أي قوانين يمكن أن يعول عليها.

ويأتي هجوم ترامب على وحدة جوجل التابعة لشركة ألفابت في أعقاب سلسلة من الشكاوى ضد شركات التكنولوجيا، بما في ذلك موقعا تويتر وفيسبوك للتواصل الاجتماعي، اللذان اتهمهما بإسكات أصوات محافظة وشركة أمازون التي قال إنها تضر بالشركات الصغيرة وتتربح من اتفاق مميز مع خدمات البريد الأمريكية.

ويوجه ترامب لوما شديدا من حين لآخر للمواقع الإخبارية لما يرى أنها تغطية مجحفة.

وتنفي جوجل أي تحيز سياسي، وقالت في بيان إن محرك البحث الخاص بها ”لا يستخدم لوضع أجندة سياسية ولا نوجه نتائجنا نحو أي أيديولوجيا سياسية“.

وقال ترامب في عدة تغريدات يوم الثلاثاء إن نتائج البحث عن ”أخبار ترامب“ على محرك جوجل تم ”التلاعب فيها“.

وقال ترامب ”أعتقد أن جوجل تستغل شعبنا...في حقيقة الأمر، تمشي جوجل وتويتر وفيسبوك على أرض وعرة وعليها توخي الحذر. هذا ليس عدلا بالنسبة لشرائح كبيرة من السكان“.

ورفضت فيسبوك التعليق. ولم تعلق تويتر عندما طلب منها ذلك. ونفت الشركتان في إفادة أمام الكونجرس تورطهما في ”الرقابة الحزبية“.

ولم يقدم ترامب ولا البيت الأبيض تفاصيل بشأن كيفية التحقيق مع جوجل أو ما هو المبرر القانوني الذي سيستخدم في التحقيق.

وحذر عضو الكونغرس الديمقراطي تيد ليو في تغريدة موجهة لترامب من أن مثل هذه القيود على جوجل ستنتهك الدستور الأمريكي. وقال ”إذا حاولت الحكومة أن تفرض قيودا على حرية الشركات الخاصة في التعبير فإن المحاكم ستحبط تلك المحاولات على الفور“.

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