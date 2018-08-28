قتيل وأكثر من 30 جريح في تفجير جنوب الفلبين

أخبار الآن | مانيلا - الفلبين - (رويترز)

قتل شخص على الأقل ، وأصيب 34 آخرون إثر انفجار قنبلة محلية الصنع كانت مخبأة تحت دراجة نارية خلال مهرجان محلي جنوب الفلبين.

ووفق ما أعلنت الشرطة والجيش فإن التفجير وقع أمام مطعم على أحد الطرق السريعة بإقليم سلطان قادرات ، مشيرين إلى بدء تحقيق مبدئي.

هذا ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها حتى الآن.

ويقع هذا الإقليم في مينداناو ثاني أكبر جزيرة بالفلبين والتي تشهد مناطق فيها عمليات مسلحة يشنها متمردون ماويون ومتشددون منذ عقود مما أدى إلى زيادة عمليات قطع الطرق والتطرف. وما زالت الأحكام العرفية سارية في مينداناو حتى نهاية العام.

ويأتي هذا التفجير بعد شهر من تفجير قنبلة في سيارة فان لدى توقيفها عند نقطة تفتيش عسكرية في جزيرة باسيلان مما أدى إلى مقتل 11 شخصا من بينهم أربعة مدنيين.

وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم وهو ما يشكك فيه الجيش الذي يشتبه بأن جماعة محلية هي المسؤولة عنه بسبب استهداف مدنيين في منطقة حضرية.

اقرا ايضا

اليمن يدعو مجلس الأمن لفتح تحقيق في تدخلات حزب الله