برلمان إيران يستجوب روحاني عقب الأزمة الإقتصادية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

استجوب البرلمان الإيراني الرئيس حسن روحاني بشأن تعامل حكومته مع المصاعب الاقتصادية التي تواجهها البلاد، بعد جولة جديدة من العقوبات الأمريكية، ووسط استياء شعبي من التراجع المعيشي وارتفاع الأسعار تحت وطأة العقوبات الأمريكية.

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واعتبر روحاني أن "كثيرين فقدوا الثقة في مستقبل بلاده" بعد العقوبات الأخيرة التي فرضتها واشنطن على طهران.



وهذه هي المرة الأولى التي يستدعي فيها البرلمان روحاني، الذي يتعرض لضغوط من منافسيه المحافظين لتغيير حكومته، بعد تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة وتنامي المصاعب الاقتصادية.

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لكن الرئيس الإيراني قال إن "طهران ستهزم المسؤولين في البيت الأبيض المعادين لإيران وستتغلب على المصاعب الاقتصادية".



ويريد المشرعون استجواب روحاني بشأن قضايا تشمل الريال الذي خسر أكثر من نصف قيمته منذ أبريل الماضي وضعف النمو الاقتصادي وارتفاع معدل البطالة.



وشهدت إيران على مدى سبعة أشهر منذ بداية العام 2018 احتجاجات متقطعة في عدة محافظات إيرانية، على خلفية البطالة وتزايد المشكلات الاقتصادية وموجات غلاء ضربت الأسواق الإيرانية على أثر أزمة أسواق المال والعملة والذهب.



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