إيران تسجن طالبة جامعية 7 سنوات بسبب تظاهرة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



قضت محكمة إيرانية بالسجن 7 سنوات على طالبة "21 عاما" لمشاركتها في تظاهرة طلابية في طهران، حسبما أفاد محاميها ووسائل إعلام محلية الإثنين.

وقالت صحيفة شرق الإصلاحية إن باريسا رفاعي طالبة الفنون في جامعة طهران تمت إدانتها بالمشاركة في تجمع بنية التحرك ضد الأمن القومي والدعاية ضد النظام وإحداث اضطراب في النظام العام، حسب مزاعم النظام الإيراني.

وصف محاميها سعيد خليلي الحكم عبر تويتر بأنه ظالم ومبالغ فيه، مضيفا: "من وجهة نظري، لا يشكل أي من الاتهامات سببا قانونيا كافيا للقول أنها ارتكبت جريمة".

وأوضح أن الاتهامات التي أدينت على أساسها موكلته تتصل بتظاهرة لنقابة طلابية بداية ديسمبر/ كانون الأول حول مواعيد دخول مسكن للطلاب، مؤكدا أن كل هذه التحركات والاحتجاجات تندرج في إطار القانون والحقوق التي نص عليها الدستور.

وكان قد أوقف 45 طالبا لمشاركتهم في حركة احتجاجية شعبية على تردي الأوضاع الاقتصادية في مدن إيرانية عدة في ديسمبر/ كانون الأول، بحسب صحيفة اعتماد الإصلاحية.

وحكم على طالبين على الأقل منهم بالسجن ثمانية أعوام فيما ينتظر أن تصدر بقية الأحكام الشهر المقبل، وفق الصحيفة.

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