وزيرة الخارجية الكندية تتفاوض حول الاتفاق التجاري مع واشنطن

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

تتوجه وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند الثلاثاء الى واشنطن وذلك للتفاوض حول الاتفاق التجاري الثلاثي (نافتا) بعد التفاهم في شأنه بين الولايات المتحدة والمكسيك. وفق ما قال متحدث كندي الاثنين.

وقال آدم اوستن المتحدث باسم الخارجية الكندية إن اوتاوا لن توقع اتفاق نافتا جديدا الا اذا كان جيدا لكندا وللطبقة الوسطى.

من جانبه قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت سابق إن الولايات المتحدة توصلت لاتفاق جيد جدا مع المكسيك، وإن المحادثات مع كندا ستبدأ قريبا حول اتفاق اقليمي جديد للتبادل الحر.

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