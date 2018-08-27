ميركل تؤكد رفضها لإعادة التجنيد الإجباري

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن رفضها الصريح لإعادة نظام التجنيد الإجباري في بلادها. وفي مقابلتها مع قناة ألمانية، أكدت ميركل أنها لا ترغب في إعادة التجنيد الإجباري مرة ثانية، وأوضحت ميركل أن مفتشي أَفْرُعِ أسلحة الجيش، أكدوا لها في لقاء عُقِدَ أخيراً أن التكليفات الموجهة إلى الجنود، تغيرت عما كانت عليه في السابق.

وعلقت ميركل على مقترح الأمينة العامة لحزبها المسيحي الديمقراطي، إنغريت كرامب كارنباور بإجراء نقاش حول إعادة نظام التجنيد الإجباري للجميع، قالت المستشارة إنها ترغب في النقاش داخل الحزب حول كيفية تطبيق نظام خدمة اجتماعية لا يقوم بدور سد العجز لتعويض النقص في أطقم الرعاية.

وفي هذا السياق، أعربت ميركل عن تأييدها لمقترح وزير الاقتصاد بيتر التماير الذي يهدف إلى توفير سند قانوني لتطبيق مثل هذه الخدمة لمدة عام بشكل تطوعي، وقالت: "إذا رغب الشباب في هذا الأمر، فعلى الدولة أن توفر لهم هذه الإمكانية".

يذكر أن ميركل قد رفضت اقتراحا طرحته المفوضية الأوروبية الشهر الماضي بتحديد أهداف جديدة أكثر صرامة بشأن مستويات خفض انبعاثات الغازات الملوثة للبيئة قائلة إنه يجب على دول الاتحاد الأوروبي التركيز على الوفاء بالأهداف التي حددتها هذه الدول بنفسها.

وكان ميجيل أرياس كانيتى مفوض الاتحاد الأوروبي للتغير المناخي قد قال الشهر الماضي، إنه يفكر في زيادة ما بين 40 و45 في المئة في حجم خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون المضرة للبيئة والتي يجب على دول الاتحاد الأوروبي تحقيقها بحلول 2030 ردا على أدلة تشير إلى تسارع وتيرة التغير المناخ.

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