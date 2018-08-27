موسكو تدعو حركة طالبان للمشاركة في الاجتماع

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أجّلت روسيا اجتماعا دوليا حول أفغانستان كان من المقرّر أن تستضيفه في موسكو في 4 أيلول/سبتمبر المقبل، كما وجّهت دعوة إلى طالبان للمشاركة فيه.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها أن قرار إرجاء الاجتماع اتّخذ بعد مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والرئيس الأفغاني أشرف غني.

وأشار البيان إلى أن الرئيس الأفغاني أيّد من حيث المبدأ فكرة تنظيم لقاء في موسكو لكنه اقترح إرجاءه بسبب حاجة الجانب الأفغاني لبلورة موقف موحّد من هذه المسألة.

وأكد البيان أن لافروف وغني اتّفقا على العمل سوياً من أجل تحديد موعد جديد للقاء عبر القنوات الدبلوماسية.

حيث كانت روسيا أعلنت الأسبوع الماضي أنها تحضّر لعقد لقاء دولي حول أفغانستان في 4 أيلول/سبتمبر دعت إليه حركة طالبان، وذلك غداة إعلان الرئيس الأفغاني عن وقف جديد لإطلاق النار بين قواته والحركة المتمردة.

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