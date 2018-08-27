مقتل 6 مسلحين في قصف على منطقة أفغانية

أخبار الآن | أفغانستان - (وكالات)

قتل 6 مسلحين وأصيب ستة آخرون في قصف على الحدود الطاجيكية الأفغانية، بعد اشتباك أفراد من حرس الحدود مع طالبان. ورجح مسؤول أفعاني أن تكون طائرة روسية أو طاجيكية قد قصفت المنطقة الحدودية.

من جانبه ، قال متحدث باسم حاكم إقليم طخار إن الـ6 المقتولين هم من مهربي المخدرات. وأوضح خليل آسر المتحدث باسم شرطة طخار أن القصف الذي وقع قرب منطقة الحدود في إقليم طخار بدأ بعد مقتل اثنين من حرس الحدود الطاجيكي في اشتباك مع طالبان.

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