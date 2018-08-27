ماكرون يدعو الأوروبيين إلى عدم الإعتماد على الأمريكيين أمنيا

أخبار الآن | فرنسا - (أ ف ب)

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاتحاد الأوروبي إلى تجنب الاعتماد على الولايات المتحدة أمنياً، مشيرا إلى أنه سيعرض مقترحات لتعزيز أمن التكتل. وشدد ماكرون في خطاب بشأن إعادة إطلاق أجندته الدبلوماسية على ضرورة إطلاق مراجعة شاملة للأمن الأوروبي تتضمن روسيا مع جميع الشركاء الأوروبيين..

واضاف أنه "لم يعد بإمكان أوروبا الاعتماد على الولايات المتحدة في أمنها. ضمان أمن أوروبا مسؤوليتنا". وقال ماكرون أمام 250 دبلوماسيا ونائبا وخبيرا في العلاقات الدولية إنه سيكشف عن مقترحاته "خلال الأشهر المقبلة".

وتأتي تصريحات ماكرون عقب سلسلة من التحركات التي قام بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب كشفت نيته النأي بنفسه عن حلفاء واشنطن التقليديين في حلف شمال الأطلسي. ووصل ماكرون إلى السلطة العام الماضي حيث تعهد بإصلاح الاتحاد الأوروبي ودعا إلى إصلاحات سياسية عميقة بما في ذلك تخصيص ميزانية منفصلة لمنطقة اليورو، وهو اقتراح قوبل بدعم فاتر.

ودعا الرئيس الفرنسي، الذي سيتوجه إلى الدنمارك وفنلندا في جولة تستمر ثلاثة أيام اعتبارا من الثلاثاء على أمل حشد الدعم لمقترحاته، إلى مضاعفة الجهود لإصلاح التكتل. وقال "علينا القيام بمبادرات جديدة وبناء تحالفات جديدة". وأضاف "تريد فرنسا أوروبا قادرة على الحماية حتى في وقت بات فيه التطرف أقوى وعادت القومية للظهور".

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