سيول تعلن أن إلغاء زيارة بومبيو يؤثر على خططها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

قالت كوريا الجنوبية إن الإلغاء المفاجئ لزيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لكوريا الشمالية له تأثير على مكتب اتصال مثير للجدل بين الكوريتين كانت تعتزم افتتاحه هذا الشهر.

وألغى الرئيس دونالد ترامب بشكل مفاجئ زيارة بومبيو لكوريا الشمالية يوم الجمعة معترفا بشكل علني لأول مرة منذ اجتماعه مع الزعيم الكوري الشمالي بتعثر جهوده لإقناع بيونغ يانغ بنزع السلاح النووي.

وقال كيم ايوي كيوم المتحدث باسم القصر الأزرق الرئاسي في كوريا الجنوبية إن الزيارة الملغاة“لا يمكن أن يقال أن ليس لها تأثير“ على خطة فتح مكتب الاتصال. وكانت كوريا الجنوبية تبني مكتبا للاتصال على الحدود مباشرة في كوريا الشمالية في إطار الجهود التي يؤيدها الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن لتحسين العلاقات بين الكوريتين.

وقالت الحكومة الكورية الجنوبية إنها كانت تعتزم فتح المكتب بحلول أغسطس آب . وأثار هذا المكتب قلقا بين نواب المعارضة والمحللين ووسائل الإعلام المحلية من أن يشكل نقل مواد إلى المكتب خرقا لعقوبات الأمم المتحدة والولايات المتحدة ضد كوريا الشمالية.

وكرر متحدث باسم وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية يوم الاثنين موقف الوزارة من أن كل المواد الخاصة بمكتب الاتصال تتعلق بعمله وخدمة الموظفين الكوريين الجنوبيين ولا يعطي أي مكسب اقتصادي لكوريا الشمالية.

المزيد من الأخبار

الصين قلقة بسبب تصريحات أمريكا بشأن كوريا الشمالية

كوريا الجنوبية بصدد سحب نقاط حراسة مع جارتها الشمالية