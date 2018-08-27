خسارة في "لعبة فيديو" وراء حادثة إطلاق النار في فلوريدا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



أعلنت الشرطة الأمريكية، سقوط عدد من القتلى في إطلاق نار اندلع خلال مسابقة لألعاب الفيديو في مدينة "جاكسونفيل" الواقعة شمال شرق فلوريدا. وذكرت وسائل إعلام محلية أن الحادث نجم عنه سقوط أربعة قتلى و11 جريحا.

وذكرت صحيفة "لوس أنجلس تايمز" أن مطلق النار كان أحد اللاعبين المتنافسين في المسابقة لكنه خسر. ونقلت صحيفة تايمز عن لاعب آخر قوله إن المهاجم استهدف على ما يبدو عددا من الضحايا قبل أن ينتحر.

وغردت الشرطة على حسابها في تويتر "إطلاق نار كثيف في جاكسونفيل لاندينغ. ابتعدوا من المنطقة. المنطقة غير آمنة حاليا"، ثم أضافت لاحقا "عدد من القتلى في المكان ونقل عدد منهم".

وأوردت وسائل إعلام عدة أن إطلاق النار حصل خلال مسابقة لكرة القدم الأمريكية عبر ألعاب الفيديو في منطقة "جاكسونفيل لاندينغ". وبعد بضع دقائق، أعلنت الشرطة مقتل مشتبه به مضيفة "نجهل حتى الآن ما إذا هناك مشتبه به ثان. عمليات البحث قائمة"

كما وأعلن البيت الأبيض أنه جرى إطلاع الرئيس دونالد ترامب على الحادث وإنه يتابع التطورات في جاكسونفيل.

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