بومبيو: دعوى إيران ضدنا تمثل تدخلا في الحقوق السيادية

أخبار الآن | الولايات المتحدة الأمريكية - (أ ف ب)



أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن بلاده ستدافع عن نفسها بقوة في مواجهة إيران أمام محكمة العدل الدولية التي بدأت النظر في شكوى قدمتها طهران ضد العقوبات الامريكية.

وقال بومبيو إن هذا الإجراء يعتبر انحرافا عن مسار المحكمة متهما إيران بمحاولة التدخل في حقوق الولايات المتحدة ذات السيادة باتخاذ اجراءات مشروعة بينها إعادة فرض عقوبات تعتبر ضرورية لحماية أمن أمريكا القومي.

واضاف ان "الإجراءات الشفهية بدأت أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن طلب إجراءات مؤقتة في قضية رفعتها إيران ضد الولايات المتحدة، والانتهاكات المزعومة لمعاهدة الصداقة والعلاقات الاقتصادية والحقوق القنصلية لعام 1955".

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