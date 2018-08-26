16 قتيلاً و26 جريحاً في انقلاب حافلة سياحيّة في بلغاريا

أخبار الآن | بلغاريا (ا ف ب)

لقي 16 شخصاً مصرعهم وأصيبَ 26 آخرون بجروحٍ إثرَ انقلابِ حافلةٍ سياحيّة على طريقٍ متعرّج في شمالِ غرب بلغاريا أمس، وفقَ ما أعلنَ وزيرُ الداخلية فالنتين راديف.

وكان الركاب، وجميعهم بلغاريون، في طريقِ عودتهم من زيارةٍ لأحدِ الأديرة حين انقلبت بهم الحافلة قربَ مدينةِ سفوغي أثناءَ هطولِ أمطارٍ غزيرة على المنطقة. وكانت الحافلة تقلُ 33 عضوا في نادٍ للمتقاعدين.

وقال الوزير للصحافيين لدى تفقّده مكان الحادث على بعد 57 كلم شمال العاصمة صوفيا إن "16 شخصاً لقوا مصرعهم في الحال وتوفي ثلاثة آخرون متأثرين بجروحهم وأصيب 26 آخرون بجروح" من بينهم ثلاثة اصاباتهم خطرة.

واصطدمت الحافلة بأربع سيارات قبل أن تخرج عن الطريق وتسقط في مجرى نهر جافّ.

وبحسب الشرطة فإن أيا من ركاب السيارات الأربع التي اصطدمت بها الحافلة لم يصب بجروح.

والحافلة المصنوعة في 2011 كان يجب أن تخضع لفحص فني في مطلع آب/أغسطس لكنها لم تفعل، بحسب ما اعلن نائب وزير النقل انغيل بوبوف.

ويسقط سنويا حوالى ألف قتيل في حوادث المرور في بلغاريا التي تعتبر أفقر دولة على الاطلاق في الاتحاد الأوروبي وتحتاج شبكة طرقاتها لصيانة كما ان قسما كبيراً من سياراتها متداعٍ.

وكان حادث حافلة وقع على طريق سريع قرب صوفيا في نيسان/أبريل خلّف ستة قتلى وحوالى 20 جريحاً.

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