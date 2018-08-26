مقتل طيار إيراني إثر سقوط طائرته في خوزستان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن سقوط مقاتلة حربية من طراز "إف 5" تابعة للجيش الإيراني ومصرع قائدها جنوبي البلاد. وكالة أنباء إيرانية قالت أن طائرة عسكرية تابعة لسلاح الطيران في الجيش الإيراني سقطت في منطقة واقعة بنطاق محافظة خوزستان.

وأشارت الوكالة إلى أن العقيد طيار منوتشهر فتاحي، أحد أبرز الطيارين بالجيش الإيراني، قد لقى مصرعه في هذا الحادث، دون أن تفصح عن تفاصيل أخرى.

يذكر أنه في أعقاب كشف إيران النقاب، الثلاثاء، عن مقاتلة جديدة محلية الصنع تدعى "كوثر"، اعترفت وكالة أنباء "تسنيم"، المقربة من الحرس الثوري الإيراني في تقرير لها أن "كوثر" نتيجة التعديل على مقاتلة "إف-5" أمريكية الصنع. وشكك خبراء عسكريون في إعلان نظام ملالي إيران تصنيع أول طائرة مقاتلة محلية، وكشفوا أنها إحدى الطائرات الحربية الأمريكية التي بيعت إلى الشاه قبل نصف قرن.

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