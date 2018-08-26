قتيلان ومئات الجرحى في زلزال غرب إيران

أخبار الآن | كرمنشاه - إيران (ا ف ب)

قتل شخصان وجرح 241 آخرون جراء زلزال عنيف بقوة 5.9 درجات وقع فجر اليوم قرب مدينة كرمنشاه غرب إيران، وفق وكالة أنباء تسنيم الإيرانية. وأفادت الوكالة بأن أغلب الضحايا كانوا في مدينة تازة أباد شمال شرقي كرمنشاه، مؤكدة أنه تم أيضاً تسجيل هزتين ارتداديتين فوق ثلاث درجات على مقياس ريختر.

من جهتها، ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن زلزالاً قوته 6.1 درجة وقع على بعد نحو 88 كيلومتراً غربي - شمال غربي كرمنشاه. وشعر الناس بالزلزال في مناطق بعيدة، مثل بغداد، بحسب ما ذكره التلفزيون العراقي الرسمي الذي قال أيضا إنه لم ترد أنباء عن سقوط جرحى.

وكان زلزال قوته 7.3 درجة قد هز قرى وبلدات في إقليم كرمنشاه، بالإضافة إلى الحدود الجبلية مع العراق، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، مما أدى لسقوط ما لا يقل عن 350 قتيلاً وآلاف الجرحى. وكان هذا أدمى زلزال شهدته إيران منذ أكثر من 10 سنوات.

المزيد من الأخبار

زلزال قوي يضرب العراق وإيران ويخلف قتيلا وعشرات الجرحى

بسبب تدهور العملة.. برلمان إيران يعزل وزير الاقتصاد