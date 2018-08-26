سقوط قتلى وجرحى في إطلاق نار بمركز للتسوق في فلوريدا

أخبار الآن | فلوريدا - الولايات المتحدة (رويترز)

قالت وسائل إعلام أمريكية، إن 4 قتلى و 11 جريحا وقعوا في ولاية فلوريدا إثر حادث إطلاق نار عشوائي بمركز للتسوق.

وبحسب ما ذكرته الشرطة الأمريكية، فقد وقع إطلاق النار في مركز جاكسون فيل لاندينغ للتسوق وفيما لم ترد أنباء عن دوافع المهاجمين، كما أكدت الشرطة مقتل أحد المشتبه في إطلاقهم النار لكن البحث ما يزال جاريا عن متورطين آخرين في الحادث خلال الوقت الحالي.

وأوضح مكتب قائد الشرطة على موقع تويتر "إطلاق نار عشوائي في جاكسونفيل لاندينغ. ابقوا بعيدا عن المنطقة. المنطقة ليست آمنة الآن".

وذكرت وسائل إعلام محلية أن إطلاق النار وقع بأحد المطاعم التي كانت تستضيف مسابقة في ألعاب الفيديو، وأظهر تسجيل مصور نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي منافسة بين عدد من اللاعبين قبل أن يدوي صوت إطلاق النار في المكان.

ويوضح مركز جاكسونفيل لاندينع على موقعه الإلكتروني أنه يضم مكانا لتناول الطعام يطل على واجهة بحرية وآخر للألعاب والتسوق في وسط مدينة جاكسونفيل.

وتشهد الولايات المتحدة حوادث متكررة لإطلاق النار وتشير التقديرات إلى أن قرابة 30 ألف شخص يلقون حتفهم سنويا.

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