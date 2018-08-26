روما تسمح بنزول مهاجرين عالقين على متن سفينة بميناء صقلية

أخبار الآن | روما - إيطاليا (ا ف ب)

أعلن وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، مساء السبت، أن المهاجرين العالقين على متن السفينة "ديتشوتي" الراسية في ميناء بجزيرة صقلية، سمح لهم بالنزول بعدما أبدت الكنيسة استعدادها لاستضافة القسم الأكبر منهم.

وكانت ألبانيا، أعلنت في وقت سابق السبت استعدادها لاستقبال 20 من هؤلاء المهاجرين، وهذه الدولة غير العضو في الاتحاد الاوروبي هي البلد الوحيد الذي قام حتى الآن بمثل هذه المبادرة لحل أزمة هؤلاء المهاجرين.

وقال سالفيني إن "المهاجرين الموجودين على متن ديتشوتي سينزلون، قسم كبير من المهاجرين ستتم استضافته من قبل الكنيسة الإيطالية، من قبل الأساقفة الذين فتحوا أبوابهم وقلوبهم وجيوبهم".

والسفينة "ديتشوتي" التابعة لخفر السواحل الإيطاليين أنقذت 190 مهاجرا في 15 و16 أغسطس الجارى في مياه البحر المتوسط، وقد أتت بهم الى مرفأ كاتانيا في صقلية ليل الاثنين لكن الحكومة منعت الغالبية العظمى من هؤلاء المهاجرين من النزول منها بسبب عدم التزام الاتحاد الأوروبي استقبال عدد منهم.

وأتى تصريح سالفيني بعدما فتح القضاء تحقيقا بحقه بتهمة "احتجاز اشخاص وتوقيفات غير قانونية واستغلال السلطة" في قضية المهاجرين العالقين على متن ديتشوتي، بحسب ما اوردت وسائل الاعلام الايطالية.

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