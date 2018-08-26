العاصفة "لين" تهدد هاواي بمزيد من الفيضانات

أخبار الآن | هاواي - الولايات المتحدة (رويترز)

تهدّد العاصفة الاستوائية لين، منطقة أواهو في هاواي، بأمطار غزيرة وفيضانات، على الرغم من ضعف قوتها منذ وصولها الجزيرة الأمريكية مساء الجمعة الماضى. وابتعد مركز الإعصار عن توجيه ضربة مباشرة لهاواي، بعد أن كانت عاصفة وحشية من الدرجة الرابعة في مياه المحيط الهادي، ولكن تستمر الرياح القوية بسرعة 100 كم في الساعة وهطول الأمطار، وفقاً لوكالة رويترز.

وصباح السبت، ظلّت العاصفة تتحرك ببطء جنوب عبر المحيط الهادي، في حين تسببت الأمطار في فيضانات شديدة وسيول جارفة ببعض المناطق.

وقالت هيئة الطقس القومية بالولايات المتحدة، إنّه بغض النظر عن مسار العاصفة، فإنّ الفيضانات الخطيرة المباغتة، بجانب الرياح القوية والأعاصير المنعزلة ستواصل ضرباتها للمنطقة، رغم ابتعاد مركز الإعصار "لين" عن ضرب الجزيرة مباشرة.

فيما قالت هيئة الأرصاد الوطنية إن من المتوقع أن يمر الإعصار غربي جزر هاواي خلال مطلع الأسبوع وأن تصل الأمطار والرياح المصاحبة له إلى ماوي وأواهو.

وأضافت أن منسوب الأمطار التي هطلت بالفعل بلغ أكثر من 60 سنتيمترا على بعض المناطق في كبرى جزر الولاية بينما وصلت أقصى سرعة للرياح إلى 108 كيلومترات في الساعة. ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات على جزر هاواي لكن السيول والانهيارات الأرضية تسببت في إغلاق بعض الطرق. وقال حاكم هاواي ديفيد إيجي إن الوضع خطير للغاية ودعا الناس لتفادي السفر إلا للضرورة القصوى.

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