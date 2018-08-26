الرئيس الأفغاني يرفض إستقالات ثلاثة وزراء

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

رفضَ الرئيسُ الأفغاني أشرف غني إستقالةَ رئيسِ جهازِ الاستخبارات و وزيري الداخلية والدفاع.



وطلب غني من وزيرِ الدفاع طارق شاه بهرامي، ووزير الداخلية ويس برمك ومديرُ الاستخبارات محمد معصوم متابعةَ القيامِ بمهامهم وتعزيزِ قدرةِ البلادِ على الدفاعِ عن نفسها.

وأعلن بيان للقصر الرئاسي في كابول أن "الرئيس غني لم يوافق على إستقالاتهم... وأعطاهم التعليمات الضرورية لتحسين الوضع الأمني".

وفي وقت سابق من السبت استقال مستشار غني للأمن القومي محمد حنيف اتمار في ضربة لحكومة الوحدة المتعثرة قبل الانتخابات التشريعية المقررة في تشرين الأول/أكتوبر.

وأعلن القصر في وقت لاحق الأحد تعيين حمدالله مهيب خلفا لاتمار. وكان مهيب سفير افغانستان في الولايات المتحدة.

وقال غني في البيان إن "قبول استقالة الصديق والزميل كان قراراً صعباً علي، ولكن كان يجب اتخاذ هذا القرار لمصلحة البلاد".

وتعرضت الادارة الافغانية للانتقادات بسبب عجزها عن مواجهة ازدياد نشاط حركة طالبان في الأسابيع الأخيرة، حيث كثفت الحركة هجماتها على رجال الشرطة والجيش في أنحاء البلاد، كما استهدف تنظيم الدولة الإسلامية العاصمة كابول.

وفي التاسع من آب/أغسطس، شن مسلحو طالبان هجوما على مدينة غزنة الاستراتيجية التي تبعد ساعتين عن كابول. وواجه الجيش الأفغاني المدعوم بغارات جوية أميركية صعوبات استمرت اياما قبل ان يتمكن من صدهم.

وجاءت الاستقالات بعد أسبوع من إعلان الرئيس الافغاني وقفا لاطلاق النار لمدة ثلاثة اشهر مع عناصر طالبان، شرط ان يوقفوا المعارك أيضا. ورحبت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بالخطوة.

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