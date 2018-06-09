رفض عودة روسيا إلى مجموعة السبع بإجماع أوروبي

أخبار الآن | باريس - فرنسا ( وكالات )



أعلن قصر الاليزيه أن فرنسا وإيطاليا والمانيا وبريطانيا الدول الأربع المشاركة في قمةِ مجموعةِ السبع، اتفقت على رفضِ عودةِ روسيا إلى المجموعة على عكس ما طلب الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، وعقد ايمانويل ماكرون وانغيلا ميركل وتيريزا ماي وجوزيبي كونتي قبيلَ بدء ِالقمة في كندا اجتماعاً بمبادرةٍ من الرئيس الفرنسي للاتفاقِ على أن "الموقفَ الاوروبي لا يريدُ عودةَ روسيا" مع التذكيرِ بتوخي الحذرِ تجاهَ موسكو.



وأشاروا إلى "احتمال إقامة حوار"، ما يشكل تنازلاً تم تقديمه إلى روما، وفقاً لمستشاري ماكرون، وكان كونتي اعلن تأييده عودة روسيا إلى المجموعة التي كانت أُخرجت منها بعد ضمها شبه جزيرة القرم من أوكرانيا عام 2014.

من جهتها، قالت رئيسة الحكومة البريطانية، التي تتهم روسيا بالوقوف وراء تسميم العميل الروسي السابق سيرغي سكريبال في وقت سابق من العام الجاري، إن مجموعة السبع يجب أن تقتنع بأن سلوك موسكو تغيّر.



وقالت ماي لشبكة سكاي نيوز البريطانية "لطالما كنا واضحين بشأن محاورة روسيا"، موضحة أنها استخدمت عبارة "محاورة ومحاذرة"، وأضافت ماي "دعونا نتذكر لماذا تحولت مجموعة الثماني إلى مجموع السبع. وقبل بدء أي نقاش في هذه المسألة، علينا أن نتأكد من أن روسيا تغير من أساليبها وتسلك طريقاً مختلفا..

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