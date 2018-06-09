التخلص من النووي في كوريا الشمالية بضمانات أمريكية..

أخبارالآن | بيونغ يانغ - كوريا الشمالية ( اسوشيتد برس)

أكدت كوريا الشمالية رغبتها في التخلصِ من ترسانتها النووية بالكامل إذا قدمت لها الولايات المتحدة ضمانة أمنية موثوقة ومزايا أخرى، لكن شكوكاً قائمة قبلَ قمةِ الثلاثاء بين الرئيس دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وتخليه تماماً عن الأسلحة النووية التي كان يبذلُ قصارى جهدهِ للبناءِ عليها.



عدد غير معروف من الرؤوس الحربية النووية ، مخزونات من البلوتونيوم التي تستخدم في صنع الأسلحة واليورانيوم عالي التخصيب، ولن يكون من الصعب إخفاء بعض الرؤوس الحربية والمواد الإشعاعية على الأقل في المجمع الهائل من المرافق تحت الأرض.

نظرة سريعة وشاملة على العديد من برامج القنبلة الغامضة التي دمرت المنطقة منذ عقود:

إن حجم الترسانة النووية لكوريا الشمالية يصل إلى 10 قنابل وبين 60 إلى 70 من أنواع أخرى ، وكم هي متطورة لإجراء اختبار نووي في كوريا الشماليةوالتي نفذت ستة انفجارات تحت الأرض منذ عام 2006 ، بما في ذلك اثنين من اختبارات قنبلة هيدروجينية.

شيء آخر هو جعل الرؤوس الحربية صغيرة بما يكفي ليحملها صاروخ بعيد المدى يمكن أن يضرب البر الرئيس للولايات المتحدة، وقال كيم في نوفمبر الماضي إن بلاده أتقنت تلك التكنولوجيا ، ويعتقد العديد من الخبراء والحكومات الأجنبية أن كوريا الشمالية على الأقل تصل إلى هناك.

يعتقد العديد من المحللين أن كوريا الشمالية قادرة على تصنيع أسلحة نووية على صواريخ قصيرة المدى قد تصل إلى كوريا الجنوبية واليابان ، حيث يتمركز 80 ألف جندي أمريكي، يمكن صنع القنابل النووية من البلوتونيوم أو اليورانيوم عالي التخصيب ، وكوريا الشمالية تمتلك كليهما.

ويقول تقرير حكومي كوري جنوبي 2016 إن كوريا الشمالية يعتقد أنها أنتجت 50 كيلوجراما من البلوتونيوم المسلح ، وهو ما يكفي لستة إلى 10 قنابل، وأغلقت كوريا الشمالية مصنع انتاج البلوتونيوم في مجمعها النووي الرئيسي في نيونجبيون في عام 2007 في إطار اتفاق لنزع السلاح مقابل المساعدات لكن الاتفاق تلاشى فيما بعد وتشير صور الأقمار الصناعية إلى أن كوريا الشمالية واستئنافها لاستخراج البلوتونيوم في السنوات الأخيرة.

وعادة ما تكون مصانع البلوتونيوم كبيرة وتولد حرارة كبيرة ، ما يسهل على الغرباء اكتشافها .

علماء جامعة ستانفورد ، بما في ذلك الفيزيائي النووي سيغفريد هيكر الذي زار مرفق الطرد المركزي في كوريا الشمالية في نيونجبيون في عام 2010 ، كتب مؤخرًا أن من المقدر أن تمتلك كوريا الشمالية مخزونًا من اليورانيوم عالي التخصيب يتراوح وزنه بين 250 و 500 كيلوغرام ، وهو ما يكفي لـ 25 إلى 30 جهازًا نوويًا.

يتوقع خبراء من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أن كوريا الشمالية ربما تدير عدة محطات إضافية لتخصيب اليورانيوم ، ولا يتطلب الأمر الكثير من البلوتونيوم أو اليورانيوم عالي التخصيب لصنع قنبلة ، ويمكن لكوريا الشمالية أن تخفي جزءًا من أحدهما أو كليهما في أكثر من 10000 أنفاق تحت الأرض وبنيتها.

وهناك حاجة إلى حوالي 6 إلى 8 كيلوغرامات من البلوتونيوم لصنع قنبلة ، والتي قد تكون حول حجم الكرة اللينة ، وفقا للخبراء وبالنسبة إلى اليورانيوم عالي التخصيب ، يبلغ وزنه حوالي 20 كيلوجرامًا لقنبلة بحجم زجاجة ماء سعة 1 لتر ، كما يقول الخبير النووي ، وهانغ جو هو ، من جامعة كيونغ هي الكورية الجنوبية.

وتريد الولايات المتحدة من كوريا الشمالية أن تدرج أي صواريخ باليستية عابرة للقارات في خطوات نزع السلاح الخاصة بها ، لأنها تمثل وسائل نقل الأسلحة النووية التي تستهدف الولايات المتحدة، وفي العام الماضي ، أجرت كوريا الشمالية تجربة على ثلاثة من هذه الأجهزة التي تقول إنها كلها قادرة على حمل نووي ، غير أن الخبراء يقولون إن كوريا الشمالية لم تبرهن بعد على التكنولوجيا اللازمة لحماية قنابلها من الحرارة والضغط الشديدين التي يتعرض لها صاروخ بعيد المدى عند عودتها إلى الغلاف الجوي للأرض.

وتقع معظم المنشآت النووية الرئيسية في مجمع نيونجبيون على بعد نحو 100 كيلومتر شمالي بيونغيانغ ، وهي تشمل مفاعلًا سوفييتيًا بقدرة 5 ميجاوات ، ومختبرا للكيمياء الإشعاعية حيث يمكن استخلاص البلوتونيوم المستخدم في صناعة الأسلحة من قضبان الوقود المستهلك وأجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم ، وقال المعلق العسكري لي إيليو إن إجراءات نزع السلاح النووي يجب أن تشمل أيضا إغلاق مناجم اليورانيوم في كوريا الشمالية ، وفي شهر مايو ، هدمت كوريا الشمالية موقع التجارب النووية الوحيد في أعماق البحر.

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