البيت الأبيض يؤكد انسحاب "ترامب" من قمة السبع قبل نهايتها..

أخبار الآن| واشنطن- امريكا (متابعات)



أعلن البيت الأبيض أن الرئيس "دونالد ترامب" لن يبقى حتى نهاية قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في مقاطعة كيبيك الكندية التي تستمر يومين، وذلك بعد مشاحنة مع الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، وسيغادر ترامب القمة الدولية في كندا السبت، ويتوجه إلى سنغافورة للتحضير لمحادثاته مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون المقرر عقدها يوم الثلاثاء المقبل.



وأفادت "سارة ساندرز"، المتحدثة باسم البيت الأبيض، في وقت متأخر من مساء (الخميس)، إن إيفريت إيسنستات مساعد ترمب سيمثل الولايات المتحدة في الاجتماعات المتبقية لمجموعة السبع، ومن المتوقع أن يلقى ترمب استقبالاً فاتراً في القمة عندما تنطلق اليوم، بسبب الرسوم التجارية التي فرضها مؤخراً على حلفاء مثل كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي.



ووجه ماكرون وترودو انتقادات لترمب في الأيام الأخيرة، وكتب ماكرون في تغريدة عبر «تويتر»: «الرئيس الأميركي قد لا يمانع في العزلة، ونحن أيضاً لا نمانع في توقيع اتفاقية بين الدول الست إذا لزم الأمر»، مضيفاً إن هذه الدول أصبحت الآن تمثل «قوة دولية حقيقية».



ووصف ترودو، في مقابلة حديثة مع قناة «إن بي سي» التلفزيونية، الرسوم التي فرضها ترمب على الصلب والألمنيوم بأنها «مهينة». في المقابل، رد ترمب بانتقاد ترودو وماكرون، وكتب أمس عبر «تويتر»: «رئيس الوزراء ترودو يتحدث عن العلاقة بين الولايات المتحدة وكندا على مدى سنوات كثيرة وأشياء من هذا القبيل... لكنه لا يتطرق إلى حقيقة أنهم يفرضون ما يصل إلى 300 في المائة على منتجات الألبان؛ مما يضر مزارعينا، ويهلك الزراعة لدينا».

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