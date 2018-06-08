وفاة شقيقة ملكة هولندا وسط شبهات حول انتحارها

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أعلنت متحدثة باسم القصر الملكي في هولندا الخميس أن الشقيقة الصغرى للملكة مكسيما توفيت عن 33 عاما وسط شبهات بإقدامها على الانتحار.

وقالت المتحدثة: "نعلن وفاة شقيقة الملكة مساء الأربعاء في بوينس آيريس".

ولدت الملكة ماكسيما وشقيقتها، إينس زوريجيتا، لعائلة أرجنتينية.

وألغت الملكة كل أنشطتها المقررة حتى نهاية الأسبوع المقبل، بما في ذلك زيارات للاتفيا وإستونيا وليتوانيا، بحسب بيان للقصر، ومن المقرر ان يتولى الملك وليم أليكسندر القيام بهذه الأنشطة.

وفي رسالة عزاء، وصف رئيس الوزراء مارك روته هذا النبأ بأنه "صدمة كبيرة".

وذكرت إذاعة (إن أو إس) أن زوريجيتا كانت تتلقى علاجا من مشاكل نفسية.

وقالت المتحدثة باسم القصر إنه يشتبه أن الوفاة نتيجة "للانتحار".



إقرأ أيضاً:

نهاية مأساوية على قمة جبل إيفرست بسبب حملة دعائية لبيتكوين