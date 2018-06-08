رئيس بلدية: الحمم البركانية دمرت 600 منزل بجزيرة بيج أيلاند

أخبار الآن | باهوا -هاواي (رويترز)

قال رئيس بلدية مقاطعة هاواي هاري كيم يوم الخميس إن نحو 600 منزل دمرت نتيجة تدفق الحمم البركانية بجزيرة بيج أيلاند في هاواي منذ بدء ثوران بركان كيلاويا الحالي أوائل الشهر الماضي.z

وأضاف أن هذه الحلقة من ثوران البركان هي الأكثر تدميرا في التاريخ الحديث.

وكان مسؤولو الدفاع المدني في المقاطعة ذكروا الخميس أن العدد المؤكد للمنازل التي دمرت خلال الشهر الأخير بلغ 130 وكلها في منطقة ليلاني إستيتس التي شهدت انفتاح أول شق أرضي تنبعث منه الحمم البركانية عند الجانب السفلي للجبل يوم الثالث من مايو أيار.

ويقدر أنه تم إجلاء 2500 شخص في أجزاء مختلفة من الجزيرة وقال جيولوجيون إنهم لا يعلمون إلى متى سيستمر ثوران البركان.

وفي سياق متّصل، أعلنت السلطات في غواتيمالا مساء الثلثاء أن 192 ما زالوا في عداد المفقودين بعد يومين على ثوران بركان «فويغو» وتسببه بمقتل 73 شخصاً وإجلاء الآلاف من منازلهم. وقال سيرخيو كاباناس مدير وكالة الحالات الطارئة في غواتيمالا: «أصبحت لدينا معلومات تشمل الأسماء والأماكن التي اعتبر فيها أشخاص في عداد المفقودين: هناك 192 مفقوداً». وأضاف أن الكارثة أوقعت أيضاً 73 قتيلاً، فضلاً عن إجلاء السلطات 4500 شخص من القرى الواقعة في سفح البركان.

والأحد، دخل البركان في حالة ثوران قذف خلالها حمماً ملتهبة وانبعثت منه أدخنة سامة غطت أرجاء المنطقة، خصوصاً القرى المجاورة له ومدينة انتيغوا، أهم موقع سياحي في غواتيمالا.

ويبلغ ارتفاع بركان فويغو (بركان النار) 3763 متراً ويبعد 35 كيلومتراً جنوب غربي العاصمة غواتيمالا. واستمر ثوران بركان فويغو لأكثر من 16 ساعة قبل أن يخمد، لكن المعهد الوطني للبراكين أكد أنه لا يستبعد تجدد النشاط في البركان، داعياً إلى التزام أقصى درجات الحيطة والحذر تحسباً لأي ثوران جديد.

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