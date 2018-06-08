ترامب: روسيا ينبغي أن تحضر قمة مجموعة السبع

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن روسيا ينبغي أن تَحضُرَ اجتماعَ مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى وذلك أثناءَ استعدادهِ للسفر إلى كندا للمشاركة في القمة التي تستمر ثلاثة أيام.

ومن المقرر أن يُغادر ترامب القمة في وقت مبكر السبت متجها إلى سنغافورة استعداداً لاجتماعه بزعيم كوريا الشمالية كيم جونج-أون يوم الثلاثاء المقبل.

ومن المتوقع أن يحدث صدام بين بقية زعماء مجموعة السبع وترامب عندما يحاولون الضغط عليه من أجل إلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها على واردات الصلب والألومنيوم والتي يخشون أن تؤدي لنشوب حرب تجارية.

وكان ترامب قد كتب في تغريدة نشرها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي أمس الخميس: "من فضلكم أخبروا رئيس الوزراء ترودو والرئيس ماكرون أنهما يتقاضيان رسوما جمركية هائلة من الولايات المتحدة ويفرضان حواجز. يبلغ فائض تجارة الاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة 151 مليار دولار كما أن كندا تبقي مزارعينا بعيدا عن (أسواقها). وأتطلع لمقابلتهما غدا".

وتابع ترامب: "لماذا لا يبلغ الاتحاد الأوروبي وكندا العالم بأنهما فرضا قيودا تجارية ضخمة على الولايات المتحدة؟ إن هذا أمر غير عادل لمزارعينا وشركاتنا وعمالنا. أزيلوا الرسوم والقيود أو سنفعل أكثر لمطابقتها".

من جهته حذر ماكرون من إمكانية توقيع المشاركين في القمة اتفاقات سداسية بدون الولايات المتحدة. وكتب ماكرون على تويتر: "الرئيس الأمريكي قد لا يكون ضد العزلة، ونحن لسنا ضد توقيع اتفاقات بين ست دول"​​​.

وجاءت تغريدات ترامب عشية انعقاد قمة مجموعة السبع في كندا يومي 8 و9 يونيو الجاري، ووسط خلافات غير مسبوقة بين الولايات المتحدة وبقية المشاركين في الاجتماع بعدما فرضت إدارة ترامب رسوما جمركية على واردات الصلب بنسبة 25% والألومنيوم بنسبة 10% من دول العالم بما في ذلك حلفاؤها الاتحاد الأوروبي وكندا.

وعلى إثرها توعدت كندا والاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية على واردات أمريكية ردا على الرسوم الأمريكية، وتبرر واشنطن رسومها بأنها إجراء وقائي يهدف لحماية قطاعها الصناعي.

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