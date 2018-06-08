ارتفاع حصيلة قتلى بركان غواتيمالا إلى 109 أشخاص

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

ارتفعت حصيلة قتلى بركان غواتيمالا إلى 109 قتيل، بحسب ما ذكرته وكالة إدارة الكوارث والطب الشرعي في البلاد، مساء أمس الخميس 8 يونيو / حزيران.

ويعد البركان، الذي بدأ ثورانه، يوم الأحد الماضي، هو الأكبر منذ أربعة عقود، بحسب وكالة "رويترز".

وذكرت تقارير سابقة أن غالبية الضحايا من مقاطعتي إسكوينتلا، وساكاتيبيكيس.

وتشير تقارير إلى أنه تم إجلاء أكثر من 3260 شخصا، ونقل أكثر من 1680 شخصا إلى ملاجئ مؤقتة، بسبب الكارثة التي ألحق الضرر بأكثر من 1.7 مليون شخص من سكان البلاد.

وقال المعهد الوطني لرصد الزلازل والبراكين والأرصاد الجوية في غواتيمالا، في وقت سابق، إن الظروف الحالية حرجة للغاية"، حيث أرسلت بعض الانفجارات البركانية سحب من الرماد إلى آلاف الأمتار في السماء، كما أن البركان يرتفع حوالي 25 ميلا إلى الجنوب الغربي من العاصمة غواتيمالا سيتي.

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