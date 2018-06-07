نواب يطالبون ترامب بتقديم تقرير عن برنامج بيونغ يانغ النووي

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة - (رويترز)

قدم أعضاء جمهوريون وديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي يوم الأربعاء مشروع قانون يطالب إدارة الرئيس دونالد ترامب بتقديم تقرير مفصل عن برنامج كوريا الشمالية النووي بهدف وضع معايير لتقدم المحادثات مع بيونجيانج.

يأتي مشروع القانون، الذي اطلعت عليه رويترز قبل نشره، في إطار جهود أعضاء الكونجرس ليكون لهم رأي في المفاوضات قبل القمة المزمعة لترامب مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.

في سياق متصل غادر رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إلى الولايات المتحدة، لإجراء محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل القمة الأمريكية الكورية الشمالية المقررة في سنغافورة الأسبوع القادم.

ومن المقرر أن يلتقي آبي وترامب غدا لتنسيق السياسات إزاء كوريا الشمالية وإعادة تأكيد التعاون الوثيق بين بلديهما.

ونقلت وكالة "كيودو" اليابانية عن مصادر حكومية، لم تكشف عنها، أنه من المرجح أن يطلب آبي من ترامب رفض ادعاء بيونج يانج بأن قضية المواطنين اليابانيين الذين خطفهم عملاء من كوريا الشمالية منذ عقود قد تم حلها.

وتقول اليابان إن كوريا الشمالية ختطفت ما لا يقل عن 17 مواطنا يابانيا في السبعينيات والثمانينيات لتعليم اللغة والعادات لعملائها.

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