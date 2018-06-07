تلفزيون: إيران تكمل منشأة لبناء أجهزة الطرد المركزي خلال شهر

أخبار الآن | طهران - ايران - (رويترز)

قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية يوم الأربعاء إن منشأة في محطة نطنز النووية لبناء أجهزة طرد مركزي متطورة سيكتمل تشييدها خلال شهر وذلك مع استعداد طهران لزيادة طاقة تخصيب اليورانيوم إذا انهار الاتفاق النووي بعد انسحاب الولايات المتحدة منه.

وقال علي أكبر صالحي رئيس المنظمة للتلفزيون الرسمي يوم الأربعاء ”بعد أوامر الزعيم الأعلى قمنا بإعداد هذا المركز خلال 48 ساعة. نأمل في اكتمال المنشأة في غضون شهر“.

وكان المرشد الإيراني علي خامنئي قد قال يوم الاثنين إنه أمر بالاستعداد لزيادة طاقة تخصيب اليورانيوم تحسبا لانهيار الاتفاق النووي المبرم مع القوى العالمية.

ولوحت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر ناورت بفرض عقوبات جديدة على إيران عقب قرارها زيادة قدرتها على تخصيب اليورانيوم.

من جانبه حذر وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان من اقتراب طهران من الخطوط الحمراء بعد إعلانها أنها ستزيد من تخصيب اليورانيوم.

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