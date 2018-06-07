بوينغ الأمريكية لصناعة الطائرات لن تسلم إيران أي طائرة

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة - (وكالات)

أعلنت شركة بوينغ لتصنيع للطائرات الأمريكية، الأربعاء 6 حزيران / يونيو، أنها لن تسلم إيران أي طائرة من الطائرات الجديدة التي التزمت بتزويدها بها سابقا وذلك وفقا للعقوبات الأمريكية الأخيرة.

ونقلت وكالة "أ ف ب"، الأربعاء، عن المتحدث باسم بوينغ قوله إن الشركة لم يعد لديها رخصة للبيع لإيران بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، ما سيؤدي إلى إلغاء صفقتين كبيرتين مع شركتي خطوط إيرانيتين.

وقال المتحدث: "لم نسلم أي طائرة لإيران، ونظرا لأنه لم يعد لدينا ترخيص بعقد صفقات بيع لإيران، لن نقوم بتسليم أي طائرة"، وأضاف أنه لم يتم إدراج الطلبات الإيرانية في دفتر الطلبات.

وكانت "بوينغ" قد أعلنت في السابق أنها ستتقيد بالسياسة الأمريكية تجاه إيران دون أن تعلق مباشرة على عمليات التسليم.

وتعد "بوينغ" و"إيرباص" من بين الشركات التي حصلت على تراخيص من الخزانة الأمريكية للعمل في إيران تحت مراقبة مشددة بعد تخفيف العقوبات.

وأعلنت "بوينغ" في ديسمبر 2016 اتفاقية لبيع 80 طائرة بقيمة 16.6 مليار دولار لشركة "إيران للطيران"، كما أعلنت عن عقد في أبريل 2017 لبيع خطوط "إيران إسمان" 30 طائرة "بوينغ 737 ماكس" مقابل ثلاثة مليارات دولار، مع حقوق شراء 30 طائرة أخرى.

وكان مصدر مطلع قال الأسبوع الماضي إن عملاق الهندسة "جنرال الكتريك" سيوقف كل الأنشطة في إيران بحلول الرابع من نوفمبر، وسيحترم مهلة الـ180 يوما التي حددتها إدارة ترامب لمغادرة إيران.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان قد أعلن يوم 8 مايو الماضي عن انسحاب بلاده من الاتفاق الشامل بشأن البرنامج النووي الإيراني، الذي تم التوصل إليه بين الدول الكبرى وإيران في عام 2015.

كما أعلن ترامب، استئناف العمل بكافة العقوبات التي تم تعليقها نتيجة التوصل إلى هذه الصفقة.

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