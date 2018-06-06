لو دريان: إعلان إيران زيادة تخصيب اليورانيوم خط أحمر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قال وزيرُ الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان إن إعلانَ إيران بأنها قد تزيدُ قدرتها على تخصيبِ اليورانيوم إذا إنهارَ الاتفاقُ النووي يقتربُ من الخط الأحمر.

وأضاف لو دريان في تصريحاتٍ لراديو أوروبا 1 إنهُ دائما ما يكونُ التلاعبُ بالخطِ الأحمر خطيرا , لكنهُ قالَ إنَ خططَ إنقاذِ الاتفاقِ النووي مع إيران لا تزالُ كما هي.

ولو دريان "هذه المبادرة غير مرحب بها. إنه يظهر نوعًا من الغضب ، "من الخطير دومًا مغازلة الخطوط الحمراء ، لكن المبادرة التي تم إتخاذها ... تظل في إطار إتفاقية فيينا (النووية)".

وكان المرشد الاعلى الايراني علي خامنئي أمر الاثنين الماضي باجراء الاستعدادات لزيادة القدرة على تخصيب اليورانيوم في حال إنهار الاتفاق النووي بعد إنسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في الشهر الماضي.

كما أبلغت طهران الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بخطط مؤقتة لإنتاج المواد الخام لأجهزة الطرد المركزي ، وهي الآلات التي تخصب اليورانيوم.

و تصاعدت التوترات بين إيران والغرب منذ أن سحب الرئيس دونالد ترامب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي لعام 2015 مع طهران الشهر الماضي ، واصفاً إياها بخلل شديد وإعادة فرض العقوبات الأحادية.

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