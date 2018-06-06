بالفيديو: رضيعة تنجو من بركان غواتيمالا بعد أيام تحت الرماد

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة

تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي، فيديو لأحد رجال الشرطة وهو ينقذ رضيعة في غواتيمالا، بعد أن قضت أياماً تحت رماد بركان "دي فويغو" الذي أودى بحياة سبعين شخصاً على الأقل.

وأظهر الفيديو إخراج أحد رجال الشرطة للطفلة التي لم تتعرض للأذى إثر الرماد المنبعث من بركان غواتيمالا، الذي هطلت حممه على مدينتي إل روديو وسان ميغيل لوس لوتيس.

وأدى بركان غواتيمالا، الذي سجل 5.2 درجة على مقياس ريختر، الأحد 3 من شهر حزيران/ يونيو إلى إجلاء أكثر من 3 آلاف شخص، وتضرر 2 مليون و700 ألف مواطن.

وتخشى السلطات من اندلاع المزيد من الانفجارات البركانية، بعد أن نفث البركان الصخور والغازات والرماد فوق مساحات شاعة من التلال، الأحد الماضي، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

يذكر أن البركان، الذي يبلغ طوله 3763 متراً، الذي أدى إلى انتشار الرماد فوق المناطق المجاورة وغطى الشوارع والسيارات وبيوت المواطنين، يعد الأكبر منذ أكثر من 4 عقود.

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