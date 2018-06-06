الحكومة الايطالية الجديدة تنال ثقة مجلس الشيوخ

أخبار الآن | روما - ايطاليا - (أ ف ب)

فازت الحكومة الإيطالية الجديدة بأول تصويت يجرى على منح الثقة لها من قبل مجلس الشيوخ، بعد استعراض برنامجها للمدة المقبلة، وتضمن البرنامج قضايا عدة أبرزها التخفيضات الضريبية التي ستجريها الحكومة، والزيادة التي ستدخلها على حجم المبالغ التي تنفقها على مشاريع الرعاية الإجتماعية، فضلا عن الضوابط الجديدة الصارمة التي ستنفذها فيما يتعلق بملف الهجرة. وكان رئيس الوزراء جوسيبي كونتي أدى اليمين الدستورية الاسبوع الماضي بعد حالة من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي عمّت أرجاء البلاد.



نالت الحكومة الايطالية الشعبوية الجديدة برئاسة جوزيبي كونتي الثلاثاء ثقة مجلس الشيوخ عشية تصويت مماثل في مجلس النواب، وأعلنت رئيسة مجلس الشيوخ اليزابيتا البرتي كاسيلاتي ان تحالف حركة خمس نجوم والرابطة (يمين متطرف) نال 171 صوتا مقابل معارضة 117 صوتا وامتناع 25 عن التصويت.



وكان كونتي دافع في وقت سابق بحماسة أمام البرلمان عن السياسة "الشعبوية" التي يريد انتهاجها والتي تقوم على مكافحة "تجارة" الهجرة وتحفيز النمو والانفتاح على روسيا، وقال كونتي الذي تولى الجمعة رئاسة أول حكومة شعبوية في ايطاليا التي شاركت في تأسيس الاتحاد الاوروبي "اذا كانت الشعبوية معناها الاستماع الى حاجات الناس فنحن نتبناها".



ويتوجه رئيس الحكومة الجديدة الى كندا في نهاية الاسبوع حيث يشارك للمرة الاولى في قمة مجموعة السبع ويلتقي نظراءه الغربيين، وقال كونتي بعد نيل حكومته الثقة "انا واع للمسؤوليات الملقاة علي وواع للصلاحيات التي يمنحها الدستور لرئيس الحكومة"، واكد كونتي الاهداف الواردة في برنامج حكومته مثل الحد من النفقات ومكافحة الهجرة غير الرسمية.



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