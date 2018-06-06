البيت الأبيض: قمة ترامب وكيم ستعقد بجزيرة سنتوزا في سنغافورة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العرببة المتحدة (وكالات)



قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، إن القمة المقررة في الأسبوع القادم بين الرئيس دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون ستعقد في فندق كابيلا في جزيرة سنتوزا السياحية في سنغافورة، وتضم هذه الجزيرة منتجعات سياحية عدة وملاعب غولف معروفة, كما يقع فندق كابيلا الفخم بعيد عن التجمعات السكنية، وبالتالي يمكن ضمان أمنه بشكل أسهل.



وأضافت ساندزر: "نحن نشكر للمضيفين في سنغافورة حسن ضيافتهم"، ولم يعطِ البيت الأبيض تفاصيل كثيرة حول هذا اللقاء التاريخي، مكتفياً بالقول إن أول لقاء ثنائي بين ترمب وكيم سيعقد عند الساعة التاسعة صباحاً (01:00 غرينتش) في 12 يونيو/حزيران، وتطالب واشنطن بنزع الأسلحة النووية لكوريا الشمالية بشكل "كامل ويمكن التحقق منه ولا عودة عنه"، مبدية استعدادها لتقديم ضمانات "لأمن" النظام.

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