البيت الأبيض يعلن موعد وتوقيت قمة ترامب وكيم بسنغافورة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



موعد اللقاء بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، في سنغافورة، حدد بصفة مبدئية يوم 12 يونيو/حزيران في التاسعة مساء بالتوقيت المحلي لسنغافورة بحسب نا اعلن البيت الأبيض.

وهذا هو أول إعلان لتوقيت أول اجتماع بين الزعيمين، وذلك بعد استقبال ترامب قبل 3 أيام وفدا كوريا شماليا رفيع المستوى في البيت الأبيض نقل إليه رسالة من كيم.

ورفضت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض الحديث عن تفاصيل هذه الرسالة.

لكنها قالت: "أستطيع أن أخبركم بأن الرئيس يتلقى إفادات يومية بشأن كوريا الشمالية من فريقه للأمن القومي".

وأضافت: "أقول لكم أيضا أن الموعد المبدئي لهذا الاجتماع الأول سيكون يوم 12 يونيو في التاسعة مساء بتوقيت سنغافورة".