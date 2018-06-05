ازدياد عدد ضحايا بركان في غواتيمالا إلى أكثر من 61 قتيلاً

أخبار الآن | مكسيكو سيتي - المكسيك - (رويترز)

قال مسؤول في جواتيمالا إن عدد الأشخاص الذين راحوا ضحية ثوران بركان فويجو ارتفع إلى 62 قتيلا يوم الاثنين.

وقالت متحدثة باسم معهد جواتيمالا الوطني لعلوم الطب الشرعي لرويترز إنه لم يتم التعرف سوى على 13 فقط من الضحايا حتى الآن.

وكان ثوران بركان فويجو يوم الأحد الأكبر منذ أكثر من أربعة عقود وتسبب في إغلاق المطار الدولي الرئيسي للبلاد وغطى آلاف الهكتارات من مزارع البن على منحدرات الجبل بالرماد البركاني.



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