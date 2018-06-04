"ميلانيا" تعتذر عن أهم حدثين يحضرهما "ترامب" هذه السنة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



ماذا يجري داخل البيت الأبيض؟ هل هناك خصام زوجي يلوح في الأفق، أم هي رغبة في الابتعاد عن الأضواء.. فزوجة الرئيس الأمريكي تتوخى الإنطواء مؤخرا ولا ترغب في السفر خارج البلد ضمن زيارات رسمية خارج البلاد..

في هذا الصدد، صرح البيت الأبيض الأحد 3 يونيو/ حزيران، إن "ميلانيا زوجة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ستغيب عن قمة مجموعة الدول السبع الصناعية هذا الأسبوع في "كيبك"، ولا تعتزم حضور القمة المقررة في 12 يونيو/ حزيران في سنغافورة مع كوريا الشمالية"..

وحضرت "ميلانيا ترامب" اجتماع مجموعة السبع في إيطاليا العام الماضي. ولم تظهر السيدة الأمريكية الأولى (48 عاما) على الملأ منذ 10 مايو/ آيار، عندما رحبت هي وزوجها بثلاثة أمريكيين كانوا محتجزين في كوريا الشمالية.

وخضعت ميلانيا لعملية جراحية في 14 مايو/ آيار لعلاج مشكلة حميدة في الكلى وخرجت من المستشفى يوم 19 مايو/ آيار.. وقالت "ستيفاني جريشام" المتحدثة باسمها في رسالة بالبريد الإلكتروني أمس "لن تحضر مجموعة السبع ولا توجد خطط لها للسفر الىسنغافورة في هذا الوقت"..

في هذا الخضم، قال البيت الأبيض، إن "الرئيس والسيدة الأولى سيستضيفان حفل استقبال مساء الاثنين 4 يونيو/ آيار لعائلات أفراد الجيش الذين قتلوا أثناء تأدية واجبهم، وأضاف البيت الأبيض أن حفل الاستقبال غير مفتوح للصحافة"..

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