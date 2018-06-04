مقتل 7 أشخاص على الأقل جراء ثوران بركان في غواتيمالا

أخبار الآن| غواتيمالا - (وكالات)

ذكرت حكومة غواتيمالا أن سبعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 300 آخرون يوم الأحد بعد ثوران بركان في غواتيمالا قاذفا الرماد والحمم.

وتم إجلاء 2000 شخص آخرين بعد ثوران بركان دي فويغو البالغ ارتفاعه 3763 مترا جنوب غرب العاصمة غواتيمالا سيتي في أقوى ثوران له خلال الأعوام الأخيرة.

كان من بين القتلى موظف في إدارة التنسيق الوطني لمكافحة الكوارث الطبيعية.

وأظهرت صور نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي السكان وهم يهربون من الحمم البركانية والطرق المحلية المغطاة بطبقة من الرماد، فيما بلغ ارتفاع سحب الدخان نحو ستة كيلومترات فوق مستوى سطح البحر.

وقالت وزارة الصحة على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي إن عددا من الأشخاص تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد إصابتهم بحروق من بينهم ستة أطفال على الأقل.

ونفث البركان الرماد في جميع أنحاء المناطق الإدارية الأربع في البلاد وتم إغلاق مطار لا أورورا الدولي بالعاصمة.

وأعلنت إدارة التنسيق الوطني لمكافحة الكوارث الطبيعية أن ثوران يوم الأحد يعد أقوى ثوران بركاني شهدته السنوات الأخيرة.

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