ما يجمع كيم والأسد أبعد من العلاقات الطبيعية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



اعلان وكالة الانباء الكورية الرسمية عن زيارة مرتقبة للرئيس السوري بشار الاسد الى كوريا لم تعلق عليها سوريا .

الا ان هذه المعلومات تكتسب اهمية بالغة ولا سيما في ظل اتهامات بالتعاون في مجال الأسلحة الكيماوية بين كوريا الشمالية وسوريا .

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فالتعاون بين نظام الأسد وكوريا الشمالية يذهب إلى أعمق بكثير من العلاقات الطبيعية بين البلدين. لقد شاركت كوريا الشمالية في إمدادات الأسلحة الكيميائية والتقليدية والتصنيع والاستخدام لنظام الأسد. أنتجت سوريا أسلحتها الكيميائية والتقليدية في مختبرات سرية موجودة داخل سوريا باستخدام المعدات واللوازم التي تم الحصول عليها من خلال موردين دوليين متعددين، بما في ذلك شركة Tangun Trading و KOMID وقد أدرجت شركة Tangun Trading Corporation في قائمة الأمم المتحدة بأنها تشارك في أنشطة غير مشروعة تدعم برامج NK لأسلحة الدمار الشامل، ولديها ممثلون في سوريا حاليا .

و تصنف كوميد الذراع الرئيسي و المورد الرئيسي والمصدر الرئيسي للسلع والمعدات المتعلقة بالقذائف البالستية والأسلحة التقليدية في سوريا. هذه الاسلحة التي صنعت و اتم استيرادها من كوريا الشمالية استخدمت ضد المدنيين بتكلفة بشرية مدمرة.

و بدأت العلاقة الديلوماسية بين كوريا الشمالية وسوريا في عام 1966. وقد أرسلت بيونغ يانغ قوات وأسلحة إلى سوريا في حرب أكتوبر/ تشرين الأول 1973.

وفي فبراير/ شباط الماضي، اتهم تقرير للأمم المتحدة كوريا الشمالية بتوريد 40 شحنة تحتوي على صفائح وصمامات وأنابيب مضادة للأحماض إلى سوريا في الفترة بين عامي 2012 و2015.

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