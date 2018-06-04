دستور أمريكا يسمح لترامب بالعفو عن نفسه

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

كشف المحامي رودي جولياني وهو محام للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد، أن هذا الأخير يملك على الأرجح سلطة إصدار عفو عن نفسه لكنه لا ينوي فعل ذلك. بحسب ما أوردت رويترز.

وردا على سؤال عما إذا كان ترامب يملك سلطة العفو عن نفسه قال جولياني، إن ترامب لا يعتزم إصدار عفو عن نفسه، لكن الدستور الأمريكي الذي يمنح الرئيس سلطة إصدار أوامر بالعفو "لم يقل إنه لا يستطيع أن يفعل ذلك".

وأبلغ جولياني محطة (إيه.بي.سي) التلفزيونية قائلا "سيكون سؤالا مطروحا. أعتقد أن إجابته ستكون في إطار ما يقوله الدستور".

وأضاف جولياني أن مسألة جلوس ترامب مع المحقق الخاص روبرت مولر تمثل أيضا "سؤالا مطروحا".

ويحقق مولر في احتمال وجود تواطؤ بين روسيا وحملة ترامب للانتخابات الرئاسية في عام 2016 لكن طاقم محامي ترامب يميلون إلى عدم إجراء هذه المقابلة.

كما يحقق مولر فيما إذا كان ترامب سعى بشكل غير قانوني لعرقلة سير التحقيق في قضية التدخل الروسي.

ومن جانبه قال كيفين مكارثي زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس النواب لمحطة (سي.إن.إن) التلفزيونية الأحد إنه لا ينبغي للرئيس أن يصدر عفوا عن نفسه.

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