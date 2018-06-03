وزراء مالية G7 يحملون ترامب مسؤولية اندلاع حرب تجارية

أخبار الآن | كندا (وكالات)

قال وزراء مالية مجموعة السبع خلال اجتماع لهم في منتجع ويسلر الكندي، إن الرئيس الامريكي دونالد ترمب مازال لديه الوقت لتجنب حرب تجارية حيال زيادة الرسوم الجمركية التي تستهدف كندا والاتحاد الأوروبي والمكسيك.

وقال دبلوماسيون بعد الاجتماع قبيل قمة مجموعة الدول الصناعية السبع في كندا المقررة نهاية الأسبوع الجاري، إن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين قيل له بوضوح إن الأمر الآن متروك للولايات المتحدة لتسهيل الأمور وتجنب حرب تجارية.

وقال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير للصحافيين: "ما زال أمامنا بضعة أيام لاتخاذ الخطوات اللازمة لتجنب حرب تجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وتجنب حرب تجارية بين أعضاء مجموعة السبع".

وأضاف: "الكرة في ملعب الولايات المتحدة، والأمر متروك للإدارة الأميركية لاتخاذ القرارات الصحيحة لتسهيل الوضع وتخفيف الصعوبات".

ورفعت كندا والاتحاد الأوروبي قضايا في منظمة التجارة العالمية لتحدي التعريفة الجمركية والمقدرة بنسبة 25 في المائة على واردات الصلب و 10 في المائة على واردات الألومنيوم إلى الولايات المتحدة".

وهددت كندا بفرض تعريفات انتقامية على السلع الأميركية، بما في ذلك المنتجات الزراعية، والتي يمكن أن تضرب المناطق الريفية في الولايات المتحدة، حيث يتواجد العديد من مؤيدي ترمب.

وقال الاتحاد الأوروبي إنه سيطبق أيضا تعريفات جمركية انتقامية.

ويعتبر مثل هذا الاختلاف الصارخ أمر غير معتاد في مجموعة الدول السبع، التي تتألف من أكبر سبعة اقتصادات في العالم، تضم الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا.

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