ماتيس: مساعدة بيونغ يانغ تتوقف على نزع سلاحها النووي

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة - (وكالات)



قال وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس يوم الأحد 3 حزيران / يونيو إن كوريا الشمالية ستتلقى مساعدة فقط عندما تظهر خطوات ”يمكن التحقق منها ولا رجعة فيها“ تجاه نزع السلاح النووي.



وأضاف ماتيس أن طريقا وعرا أمام القمة بين الرئيس دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يوم 12 يونيو.



وحسب رويترز، قال ماتيس قبل بدء اجتماع مع نظيريه الكوري الجنوبي والياباني على هامش منتدى أمني في سنغافورة "في أحسن الأحوال، يمكننا أن نتوقع طريقا وعرا إلى (المفاوضات)".

وأضاف "سنواصل تنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن كوريا الشمالية. ولن تتلقى كوريا الشمالية المساعدة إلا عندما تظهر خطوات يمكن التحقق منها ولا رجعة فيها لنزع السلاح النووي".

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