الأمم المتحدة: 4 ملايين طفل خارج المدارس في أفغانستان

أخبار الآن | كابول - أفغانستان ( وكالات )

قالت منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة يونيسيف إن 4 ملايينِ طفلٍ في أفغانستان تتراوحُ أعمارهم ما بين 7 و17 عاماً غيرُ قادرينَ على الذهاب إلى المدرسة.



وذكرت الدراسة أن من بينِ أربعةِ ملايينِ طفل، مليونا فتاة ، وأضافت أن أكثر من 300 ألفِ طالبٍ عرضة لخطرِ التخلف عن المدرسة ، ويوجد في الأقاليم غير الآمنة مثل قندهار ونانغارهار الشرقية، أعلى نسبة للأطفال غير الملتحقين بالمدارس.

وتفاقمت الحرب مع حركة طالبان الأفغانية خاصةً بعد انتهاء مهمة حلف شمال الأطلسي "ناتو" القتالية في ديسمبر(كانون الأول) 2014.

وقال التقرير إن "القرب من خطوط المواجهة له تأثير قوي على إغلاق المدارس، وعلى الالتحاق بالمدارس والتسجيل، خاصة للفتيات، ومن الصعب تعيين موظفين مؤهلين في المناطق التي مزقتها الحروب وفي المناطق التي تسيطر عليها جماعات المعارضة المسلحة"، في إشارة لطالبان وتنظيم داعش.

وتسيطر طالبان على ما لا يقل عن 14.5 % من البلاد، وفقاً لمصادر عسكرية.

ويأتي التقرير بعد أسبوع واحد فقط من إغلاق طالبان في عملية انتقامية 27 مدرسة في إقليم تاخار بشمال البلاد، ما حرم أكثر من 11 ألف طالب من التعليم.

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