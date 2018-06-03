أمريكا تحاول قدر الإمكان إلغاء العوائق أمام أدوية "السرطان"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أوضحت دراسة حديثة أن الأمريكيين يدفعون أعلى أسعار في العالم لأدوية السرطان، بينما تظل تلك الأدوية الأبعد عن المتناول في الدول الأقل دخلا..

لهذا السبب، اتخذت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية خطوات لتيسير عملية الموافقة على أدوية السرطان، وتشمل مراجعة بيانات التجارب السريرية سلفا للتأكد من أن التطبيقات التي تقدمها الشركات مكتملة.. بهذا الخصوص، أعلن الدكتور "سكوت جوتليب" مفوض إدارة الغذاء والدواء عن هذا النهج الجديد خلال اجتماع للجمعية الأمريكية للأورام السريرية في "شيكاغو"..

ويأتي ذلك في إطار مسعى لإلغاء العوائق التنظيمية التي تعطل مراجعة أدوية جديدة مبشرة لعلاج السرطان، ويجري بالفعل تجربة عملية المراجعة الجديدة في عدد من التطبيقات من أجل التوسع في استخدام أدوية السرطان التي تمت الموافقة عليها..

يعتقد "غوتليب" أن النظرة الأولى للبيانات ستتيح للشركات معالجة مسائل الجودة قبل تقديم تطبيقاتها الكاملة سعيا للموافقة، وإذا تكللت هذه العملية بالنجاح فسيتم توسيعها إلى تطبيقات لعلاجات جديدة للسرطان.

وتجرب إدارة الغذاء والدواء وثيقة تطبيق مشتركة تتيح لمراقبي الإدارة إضافة تعليقاتهم على وثائق المعلومات الأساسية التي تقدمها الشركات، وتتخذ الإدارة خطوات أيضا لتبسيط وتوحيد مراجعة عمليات التصنيع للعلاجات الجينية والمنتجات القائمة على الخلية، والتي تشمل إزالة وتغيير الخلايا المناعية للمريض للتعرف على السرطان ومهاجمته.

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