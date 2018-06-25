أكثر من 85 قتيلاً على الاقل في أعمال عنف في وسط نيجيريا

أخبار الآن | بلاتو - نيجيريا - (رويترز)

فرضت نيجيريا حظر تجول ليلا في ولاية بلاتو بوسط البلاد بعد مقتل ما لا يقل عن 70 شخصا في اشتباكات بين مزارعين ورعاة خلال مطلع الأسبوع.

وقال ياكوبو داتي مفوض الإعلام في ولاية بلاتو لرويترز ”فرضت الحكومة حظرا للتجول من الساعة السادسة مساء إلى الساعة السادسة صباحا من أجل إعادة الأمور لطبيعتها ووضعت الشرطة والعناصر الأمنية الأخرى في حالة تأهب في الوقت الراهن“.

وتصاعدت أعمال العنف بين الرعاة والمزارعين، والتي ترجع بعضها إلى تضاؤل الأراضي الخصبة، لتتحول إلى دائرة من العنف والهجمات الانتقامية التي قتلت مئات الأشخاص هذا العام في الحزام الأوسط.

وأصبح انعدام الأمن مشكلة انتخابية رئيسية للرئيس محمد بخاري الذي يسعى لإعادة انتخابه في فبراير شباط.



اقرا ايضا

خمسة قتلى في اعتداء لبوكو حرام في نيجيريا